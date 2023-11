Italia-Grecia oggi in tv: programma, orario e diretta qualificazioni Europei femminili 2025 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Italia-Grecia, sfida valida come 1^ giornata del Gruppo I delle qualificazioni agli Europei femminili 2025 di basket. Inizia da Vigevano il percorso di avvicinamento della Nazionale alla prossima rassegna continentale: la formazione allenata da coach Capobianco è già qualificata alla competizione, in quanto Paese ospitante di uno dei gironi, ma la sfida alle elleniche rappresenta comunque un appuntamento importante, e non solo per questioni di ranking. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 9 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Italia-Grecia, valida per le qualificazioni agli Europei femminili 2025 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Raisport, oltre che in streaming gratuito sull’app Raiplay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.