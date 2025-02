Lorenzo Sonego perde contro Holger Rune per 6(4)-7, 4-6. L’esperienza dell’azzurro al torneo Atp 500 di Rotterdam ha breve vita, con il classe 1995 fermato al primo turno. La partita, andata in scena nella tarda serata italiana del 4 febbraio, si è aperto con un set dal grande equilibrio, dopo una prima fase di difficoltà per Sonego, rientrato in partita in tempi brevi. I due tennisti hanno esteso il parziale fino al tie break, decisivo per il danese. Rune si impone anche nel secondo set, che vede il ritmo calare rispetto alla fase di avvio. Il danese dà lo strappo decisivo sul finale, mettendo un punto fermo all’incontro dopo poco più di due ore in campo. Ora, il classe 2003 si prepara ad affrontare lo spagnolo Pedro Martinez.

ATP DALLAS – I RISULTATI DELLA NOTTE

Il tennis non si ferma nemmeno in piena notte, con Dallas che ha ospitato quattro match valevoli per il primo turno dell’ATP 500, andati in scena a cavallo tra il 4 e il 5 febbraio italiani. Paul la spunta in tre set su Brooksby, in un incontro terminato 6(6)-7(8), 6-3, 6-4. La partita si è aperta con un set più che equilibrato, terminato con il successo di Brooksby al tie break. La terza testa di serie è riuscita a imporsi con maggiore decisione nei parziali successivi, staccando il pass per la prossima fase. Vittoria in tre set anche per Norrie, vincente su Michelsen per 2-6, 7-6(1), 6-1. Il tennista inglese soffre in avvio, ma riesce a farsi valere nel tie break del secondo set e sale poi in cattedra nel corso della frazione finale.

Shelton eclissa Vukic in due set, ottenendo la vittoria per 6-3, 6-3. Lo statunitense, qui padrone di casa, rimane in controllo del gioco per l’intero match, aggiudicandosi la qualificazione alla fase successiva del torneo. Ruud, secondo nel seeding americano, batte Duckworth in una partita durata tre set. Il norvegese ottiene il primo set per 7-5, poi cede nel corso del secondo parziale per 4-6. Il terzo set, quello decisivo, vede Ruud salire in cattedra e chiudere per 6-2.

ATP DALLAS – IL PROGRAMMA DEL 5 FEBBRAIO

CAMPO CENTRALE

Y. Nishioka vs B. Nakashima (12:00)

K. Nishikori vs (6) T. Machac

R. Opelka (WC) vs A. Shevchenko

T. Fritz (1) vs A. Rinderknech (non prima delle 19:00)

M. Kecmanovic vs D. Shapovalov

GRANDSTAND

J. Munar vs Y. Bu (11:30)

R. Carballes Baena vs M. Mmoh