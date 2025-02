La giornata di oggi, mercoledì 5 febbraio, sarà ricca di eventi sportivi. Esordio per Matteo Berrettini nell’Atp 500 di Rotterdam. Subito una sfida difficile con il padrone di casa, e semifinalista in carica, Tallon Griekspoor. C’è anche Andrea Vavassori, che ha superato brillantemente le qualificazioni, contro Auger-Aliassime, reduce dal successo nel 250 di Montpellier.

Proseguono anche i tornei di Dallas (500) e i Wta di Abu Dhabi (500) e Cluj-Napoca (250). Super sfida di Coppa Italia con Milan e Roma (ore 21.00) che si giocheranno un posto in semifinale con una tra Lazio e Inter. In Champions League di volley femminile c’è Milano impegnata in casa del Palmberg Schwerin (ore 18.00). L’Nba non si ferma con sette partite nella notte. Da non perdere la sfida tra le prime due della classe con Cleveland-Boston (ore 01.30) e il derby di Los Angeles (ore 04.00) con la prima dei Lakers senza Anthony Davis.