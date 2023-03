Sonego-Auger-Aliassime oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Dubai 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città araba. Il torinese è reduce dalla convincente vittoria ai danni del mancino svizzero Marc-Andrea Huesler. Il canadese, invece, si è reso protagonista di un esordio piuttosto balbuziente contro il bombardiere statunitense Maxime Cressy, battuto solamente al parziale decisivo e dopo più di tre ore di battaglia.

Sarà lui, tuttavia, a partire nettamente con i favori del pronostico. Sonego, infatti, si trova sotto per 2-0 (4-0 il computo dei set) nei precedenti contro il numero nove del mondo. I due si sono incontrati da pochissimo in quel di Rotterdam. In quell’occasione il nordamericano non ha avuto troppe difficoltà ad avere la meglio sull’azzurro. In palio c’è un quarto di finale tutto da giocare contro uno tra il tedesco Alexander Zverev oppure il qualificato australiano Christopher O’Connell.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sonego e Auger-Aliassime scenderanno in campo oggi (mercoledì 1° marzo). I due giocatori apriranno sono pianificati come secondo match di giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 13:00 italiane (le 16:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport. Quest’ultimo monitora la manifestazione attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solamente per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Sonego e Auger-Aliassime garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti alla fine della partita.