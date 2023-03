Torino, Radonjic risponde a Juric: “Credi in te stesso, anche quando nessuno lo fa”

La sconfitta nel derby per Torino non ha voluto dire solo 0 punti portati a casa dall’Allianz Stadium, ma ha anche mostrato la lite in diretta fra il tecnico Ivan Juric e Nemanja Radonjic. L’allenatore croato aveva deciso di inserire nel match il giocatore nel secondo tempo, ma dopo il 3-2 firmato dall’ex Bremer si è imbufalito con lo stesso Radonjic sostituendolo dopo non appena 12 minuti dal suo ingresso in campo.

Nel post partita molti giornalisti hanno chiesto a Juric cosa fosse accaduto con Radonjic, con il tecnico che si è colpevolizzato non essendo riuscito, a suo dire, a plasmare secondo il suo modello il trequartista serbo in vero calciatore. A rispondere al proprio mister è stato direttamente lo stesso Radonjic con un post su Instagram, la cui descrizione suona come risposta alle parole dette da Juric: “Credi in te stesso, anche quando nessun altro lo fa. Dio vede tutto“.