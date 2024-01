Sky Sport: da domenica notte partite di tennis anche in chiaro su Cielo

Importante novità per quanto riguarda il tennis su Sky Sport. L’emittente ha da alcune settimane chiuso l’accordo per i diritti tv anche dei tornei 250 e 500 oltre ai 1000 e a Wimbledon, di oggi è invece la notizia per la quale una selezione di partite verranno trasmesse giornalmente anche sul canale in chiaro Cielo, visibile al 26 del digitale terrestre. Si parte domenica notte con i tornei Wta di Adelaide e Atp di Auckland, che sono trasmessi sui canali pay Sky Sport e saranno anche i primi appuntamenti stagionali visibili anche gratuitamente su Cielo con una selezione delle partite. A confermarlo è anche la guida tv dello stesso canale alla posizione 26 del digitale terrestre.