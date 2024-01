Probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina, diciannovesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La formazione emiliana ha assolutamente bisogno di portare a casa i tre punti davanti ai propri tifosi per dare un calcio alla crisi e ripartire dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. La squadra viola, dal suo canto, ha intenzione di continuare a sognare in grande e spera nella qualificazione alla Champions League. Si parte alle ore 20:45 di sabato 6 gennaio e la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Dazn. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici Alessio Dionisi e Vincenzo Italiano.

SASSUOLO – Da valutare le condizioni di Boloca che, in caso di riscontri positivi, potrebbe tornare a centrocampo insieme a Matheus Henrique. In attacco Dionisi dovrebbe affidarsi ai soliti noti guidati da capitan Berardi.

FIORENTINA – In attacco Beltran è in vantaggio su Nzola, mentre alle sue spalle dovrebbero esserci Ikoné, Bonaventura e Brekalo, vista anche l’assenza di Nico Gonzalez e Sottil.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Pedersen; Thorstvedt, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Obiang, Alvarez, Viti, Missori, Vina, Boloca

Squalificati: –

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Brekalo; Beltran

Ballottaggi: Beltran 60% – Nzola 40%

Indisponibili: Dodò, Castrovilli, Nico Gonzalez, Sottil

Squalificati: –