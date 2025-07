Jannik Sinner accede ai quarti con il brivido: Dimitrov vicino all’impresa contro il numero uno del mondo si ritira per infortunio

Dopo Pedro Martinez, Jannik Sinner ha affrontato Grigor Dimitrov per andare a caccia dei quarti del torneo sull’erba per eccellenza. Il bulgaro, attualmente numero 21 del mondo, in carriera aveva già vinto Wimbledon, nel 2008. Il bulgaro ha vinto i primi due set con cuore e grinta, ma ha ceduto al terzo, ritirandosi per infortunio.

Ritrovare il sapore della vittoria contro un avversario come Jannik Sinner, continuare a tenere vivo il proprio “sogno Wimbledon”: due motivazioni diverse per due tennisti che in precedenza si sono affrontati cinque volte dal 2020 a oggi: l’ago della bilancia e i pronostici pendevano in favore dell’italiano, che è riuscito a inanellare quattro vittorie consecutive.

Primi due set da dimenticare per Sinner, Dimitrov ingiocabile

Partenza del tutto diversa dalle aspettative. Il numero 1 del mondo si fa breakare sul primo servizio e riesce a vincere il primo game soltanto sull’1-3. Dimitrov preciso e dal servizio impeccabile, ace compresi, Sinner invece trainato da una serie di errori che ne hanno compromesso l’avvio di gara. Punto dopo punto, tutti e due hanno tenuto i rispettivi servizi fino al termine del primo set, vinto dal bulgaro per 6-3.

Grigor Dimitrov (BUL) during his first round match at the 2024 Wimbledon Championships at the AELTC in London, UK, on July 1, 2024. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

Sinner ha cominciato il secondo set a fotocopia del primo, perdendo subito il servizio in favore di un Dimitrov aggressivo e in controllo della gara. Il twist dell’altoatesino è arrivato sul 5-3 per Dimitrov: dopo aver tenuto bene il proprio servizio e portato i conti al 4-5, Sinner ha strappato quello all’avversario e pareggiato i conti sul 5-5 con la chance per il 6-5, non sfruttata. Terza occasione in cui il bulgaro è riuscito a strappargli il servizio nello stesso match. Dimitrov si è portato a casa anche il secondo set con un 7-5.

Sinner con le spalle al muro al terzo set, Dimitrov si infortuna al quarto game

Terzo set da approcciare in modo diverso per non finire nel loop creatosi in quest’ottavo di finale. Dimitrov a un passo dai quarti, Sinner a un passo dall’uscita, a sorpresa. A differenza dei primi due set, l’italiano ha tenuto bene il servizio e ha provato a giocare il suo tennis. Quello che è successo nel quarto game ha deciso il risultato della gara.

Dopo l’ace del 2 a 2, però, Dimitrov è costretto a dare forfait: al servizio sul 40-15 e Sinner in vantaggio per 2 game a 1, Dimitrov si infortuna e lamenta un dolore insopportabile che, appunto, lo costringe al ritiro. Non la serata migliore di Sinner, che si è conclusa con un pass, amaro, per i quarti di Wimbledon. Ad attendere l’altoatesino ci sarà lo statunitense Ben Shelton.