Europeo, le Azzurre di Andrea Soncin rimandano la qualificazione all’ultima giornata: con il Portogallo è un pareggio

Unico imperativo: “vincere“. Così si sono presentate le Azzurre guidate da Andrea Soncin a Ginevra per affrontare il Portogallo nel match valevole per la seconda giornata del Girone B. L’Europeo femminile dell’Italia è cominciato con una vittoria di misura sul Belgio firmata Arianna Caruso.

Non era da sottovalutare la formazione lusitana, quasi non scesa in campo contro la Spagna, che ha già staccato il suo – prevedibile – pass per i quarti. Con il Belgio fuori dai giochi dopo aver incassato un 6 a 2 dalle Furie rosse, la vittoria avrebbe consegnato aritmeticamente i quarti alle Azzurre. Il Portogallo, però, si è frapposto tra le Azzurre e il pass, fermandole con un pareggio amarissimo.

Primo tempo di occasioni cristalline per l’Italia, ma il Portogallo regge

Soncin parte con l’undici titolare presentato all’esordio nella competizione, un 3-5-2. Diffidate Lenzini, Di Guglielmo e Cantore, ma comunque schierate dal primo minuto. Sotto la pioggia battente, la prima occasione è azzurra, dalla distanza ci prova Girelli, deviata con la punta delle dita da Morais. Italia ancora in pressione, e il secondo tiro nello specchio arriva sul colpo di testa di Salvai, traversa piena. La ripartenza fulminea delle lusitane impegna Giuliani, uscita a deviare in angolo.

L’atteggiamento del Portogallo è quello giusto, alla ricerca di rivalsa dopo la goleada incassata contro la Spagna. Italia in vantaggio al 36′ con il tap-in vincente di Severini, ma rete annullata per fuorigioco. Al 40′ cartellino giallo per Giugliano per una trattenuta su Nazareth in fase di non possesso. Ancora pericolosa l’Italia in ripartenza: il cross invitante di Cantore dentro l’area per Girelli deviato da Morais in angolo, ma si rimane sullo 0 a 0.

Secondo tempo al cardiopalma: Portogallo mai assopito, Italia in difficoltà

Grande occasione in avvio di ripresa per le Azzurre, a un passo dal vantaggio con Cantore, pallone troppo lungo. Continua la pressione dell’Italia ai danni del Portogallo, che riesce a trovare qualche spunto facendo affidamento sul suo gioiello Kika. Anche contro le lusitane, Soncin fa poi entrare in campo Cambiaghi al posto di Cantore e Greggi al posto di Giugliano. Occasione strepitosa per Caruso, di nuovo un destro da appena fuori area, uscito di poco sopra la traversa.

Pericoloso il Portogallo con Jéssica Silva, tenuta bene da Lenzini, pallone spento sul fondo. Kika la migliore delle sue, veloce nell’impostazione e nel controllo. Al 70′ vantaggio Italia con la conclusione di Girelli accompagnata dalle lacrime: destro perfetto da fuori terminato sotto l’incrocio sul secondo palo, imparabile. Cambio Italia, con Oliviero per Di Guglielmo.

Diana Silva pareggia i conti all’80’ con un tap-in vincente, annullato per fuorigioco. Occasione per il raddoppio con Cambiaghi, prontamente raddoppiata. Bergamaschi per Boattin e Bonansea per Girelli nel finale incandescente, sul filo del rasoio. Pareggio portoghese all’88’ con Diana Gomes, un pallone splendido andato a sorprendere tutte, compresa Giuliani in volo.

Ana Borges, capitana portoghese, espulsa al 90’+6 per un fallo ai danni di Bonansea, travolta e spedita contro i cartelloni pubblicitari. Finisce 1 a 1 tra Portogallo e Italia, qualificazione da strappare sul campo l’ultima giornata… Belgio permettendo.