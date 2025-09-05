Sinner sfiderà Auger-Aliassime, Alcaraz se la vedrà con Djokovic: orario e dirette tv delle due semifinali, ecco tutte le info utili.

Jannik Sinner, dopo aver superato Lorenzo Musetti ai quarti di finale, è approdato in semifinale agli US Open e se la vedrà col canadese Felix Auger-Aliassime. I due tennisti si sfideranno per la quinta volta in carriera e l’altoatesino tenterà il tutto per tutto per approdare in finale e difendere la prima posizione del ranking.

Dall’altro lato del tabellone, per la prima volta dopo tanto tempo in uno Slam, si sfideranno due pesi massimi. Stavolta, infatti, Novak Djokovic affronterà Carlos Alcaraz – e non Jannik – in semifinale. Il serbo punta a conquistare il suo 25esimo Major; lo spagnolo vuole riconquistare il primo posto.

Sinner vs Auger-Aliassime, Alcaraz vs Djokovic: le info utili sulle semifinali degli US Open

Nella serata italiana di venerdì (non prima delle 21:00) e poi nella notte italiana tra venerdì e sabato (intorno all’1:00) andranno perciò in scena entrambe le semifinali. Rispettivamente, facendo riferimento all’orario americano, Djokovic e Alcaraz scenderanno in campo nella sessione pomeridiana; mentre Sinner e Auger-Aliassime nella sessione serale.

Entrambe le sfide per le semifinali degli US Open 2025 potranno essere viste anche in diretta in chiaro su ‘Supertennis’, ovvero sul canale 64 del digitale terrestre. Ovviamente saranno disponibili anche su ‘Sky Sport’ – su Sky Sport Uno (canale 201) – e a ‘Now TV’ oltre che su ‘Sky Go’.