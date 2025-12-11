Il ministro dello Sport interviene sulla sede del derby lombardo e commenta l’ipotesi di una partita di Serie A in chiaro. Poi un passaggio sugli stadi per Euro 2032: “Ora serve agire”.

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, si è espresso sul possibile dietrofront riguardo alla scelta di Perth come sede della sfida di campionato Milan-Como, inizialmente programmata in Australia per via dell’indisponibilità di San Siro durante la cerimonia inaugurale di Milano-Cortina.

“Si va verso il no? I dubbi c’erano anche prima, pur riconoscendo alcuni aspetti positivi. Sono abituato a rispettare i ruoli e a valutare il saldo tra costi e benefici. La situazione si è evoluta e credo che vada bene così”, ha dichiarato il ministro a margine della presentazione del nuovo laboratorio antidoping a Roma.

Abodi ha affrontato anche il tema sollevato da Pier Silvio Berlusconi sulla possibilità di trasmettere in chiaro una partita della domenica sera di Serie A.

“Non so se sia utile, dipende dalle politiche che vorrà sviluppare la Lega. Ogni ipotesi è comunque percorribile, anche se da anni il campionato viene distribuito quasi esclusivamente sulle piattaforme”.

Infine, un riferimento al lavoro necessario per gli stadi di Euro 2032, con una chiara sollecitazione alla concretezza:

“Inizia la stagione del fare, perché c’è il tema della nostra dignità nazionale”.

Un messaggio rivolto alle istituzioni e agli enti coinvolti, chiamati a rispettare tempistiche stringenti in vista dell’Europeo.