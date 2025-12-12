Sport in tv oggi: il programma di questo venerdì 12 dicembre
Giornata ricca di appuntamenti per lo sport in tv: ecco l’intero programma di questo venerdì 12 dicembre e tutti gli eventi da non perdere.
Tanto calcio, basket e non solo per venerdì 12 dicembre. Inizia ufficialmente il weekend e con esso arrivano tanti e diversi eventi da non perdere. Di seguito tutti i dettagli con gli orari e l’intera copertura televisiva e streaming.
04.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Secret Garden (Cina): halfipe uomini/donne – Diretta streaming su Discovery+.
09.40 Nuoto, Campionati italiani invernali in vasca corta 2025: seconda giornata (sessione diurna) – Diretta tv su RaiSport HD dalle 10.25 alle 12.15; in streaming su RaiPlay (10.25-12.15).
10.15 Sci alpino, Coppa del Mondo a St. Moritz (Svizzera): discesa femminile – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.
11.00 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Cervinia (Italia): qualificazioni uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.
11.25 Biathlon, Coppa del Mondo a Hochfilzen (Austria): 10 km Sprint maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery, DAZN e su Eurovision Sport.
12.30 Skicross, Coppa del Mondo in Val Thorens (Francia): gara maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.
12.54 Skicross, Coppa del Mondo in Val Thorens (Francia): gara femminile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.
13.40 Speed skating, Coppa del Mondo ad Hamar (Norvegia): prima giornata Division B – Nessuna copertura tv/streaming.
14.00 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: De Akker vs Florentia – Nessuna copertura tv/streaming.
14.15 Biathlon, Coppa del Mondo a Hochfilzen (Austria): 7.5 km Sprint femminile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery, DAZN e su Eurovision Sport.
14.25 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Klingenthal (Germania): qualificazione HS140 femminile – Nessuna copertura tv/streaming.
15.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Davos (Svizzera): qualificazioni team sprint uomini/donne – Diretta streaming su Discovery+.
15.35 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Klingenthal (Germania): HS140 femminile round 1 – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.
17.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Davos (Svizzera): finali team sprint uomini/donne – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 (in differita in tv su RaiSport HD dalle 21.00), Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.
17.15 Nuoto, Campionati italiani invernali in vasca corta 2025: seconda giornata (sessione serale) – Diretta tv su RaiSport HD dalle 10.25 alle 12.15; in streaming su RaiPlay (17.55-19.30).
17.20 Snowboard, Coppa del Mondo a Steamboat (USA): qualificazioni Big Air uomini – Nessuna copertura tv/streaming.
17.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Dubai vs Bayern – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
17.45 Pallamano femminile, Mondiali 2025: Francia vs Germania – Diretta streaming sul canale Youtube IHF Competitions.
18.00 Slittino, Coppa del Mondo a Park City (USA): Nations Cup – Nessuna copertura tv/streaming.
18.30 Speed skating, Coppa del Mondo ad Hamar (Norvegia): prima giornata Division A – Diretta streaming su Discovery+ e canale Youtube Skating ISU.
19.00 Hockey ghiaccio, European Cup of Nations 2025: Ungheria vs Italia – Diretta streaming su IIHF.TV
19.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Monaco vs Fenerbahce – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Klingenthal (Germania): qualificazione HS140 uomini – Diretta streaming su Discovery+.
19.30 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Posillipo vs Roma – Nessuna copertura tv/streaming.
19.40 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Pro Recco Waterpolo-AN Brescia Team – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
20.00 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Trieste vs Salerno – Nessuna copertura tv/streaming
20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Barcellona vs Olympiakos – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Partizan vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Virtus Bologna vs Hapoel Tel-Aviv – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20.30 Calcio a 5, Serie A 2025-2026: Capurso vs Avellino – Diretta streaming su Futsal Tv.
20.30 Calcio a 5, Serie A 2025-2026: Genzano vs Roma – Diretta streaming su Futsal Tv.
20.30 Calcio a 5, Serie A 2025-2026: L84 vs Mantova – Diretta streaming su Futsal Tv.
20.30 Calcio a 5, Serie A 2025-2026: Sala Consilina vs Città di Cosenza – Diretta streaming su Futsal Tv.
20.30 Calcio, Serie B 2025-2026: Palermo vs Sampdoria – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
20.45 Pallamano femminile, Mondiali 2025: Olanda vs Norvegia – Diretta streaming sul canale Youtube IHF Competitions.
20.45 Calcio, Serie A 2025-2026: Lecce vs Pisa – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.
21.00 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Napoli vs Olympic Roma – Nessuna copertura tv/streaming.
21.00 Rugby, Amlin Challenge Cup 2025: Montpellier vs Zebre – Diretta streaming su EPCR tv.
21.00 Calcio, laLiga 2025-2026: Real Sociedad vs Girona – Diretta streaming su DAZN.
21.50 Snowboard, Coppa del Mondo a Steamboat (USA): qualificazioni Big Air donne – Nessuna copertura tv/streaming.
23.10 Slittino, Coppa del Mondo a Park City (USA): singolo maschile (run-1) – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.
00.35 Slittino, Coppa del Mondo a Park City (USA): singolo femminile (run-2) – Diretta streaming su Discovery+ e su https://www.youtube.com/@FILuge.