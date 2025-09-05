A Monza il GP d’Italia ha ufficialmente preso il via: di seguito la classifica delle Prove Libere, doppietta per la Ferrari.

Nel GP di Monza è andata in scena la prima sessione di Prove Libere del GP d’Italia: di seguito la classifica in attesa dell’avvio delle FP2. La Ferrari al momento è al comando con Lewis Hamilton, segui Charles Leclerc. La speranza è che il vantaggio possa essere consolidato.

Formula 1, la classifica delle Prove Libere: Hamilton davanti a tutti

Nella prima sessione di prove libere a Monza ha chiuso con il miglior tempo di Lewis Hamilton con la sua Ferrari e con il tempo di 1:20.117. Al secondo posto si è piazzato Charles Leclerc con un +0.169s.

A seguire poi Sainz (+0.533s) e Verstappen (+0.575s). In quinta posizione Antonelli (+0.823s) mentre solo sesto Norris (+0.904s). Ora, alle 17:00, prenderanno il via le FP2. La Ferrari ha sulle proprie spalle una grossa responsabilità.