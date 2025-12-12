Il grande weekend di calcio su Sky e NOW: Serie A, Serie C e top campionati europei
Da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre in campo Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga e Ligue 1: dirette, studi e approfondimenti su Sky e NOW.
Da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre il calcio è protagonista assoluto su Sky e in streaming su NOW, con un palinsesto che coinvolge Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Un weekend lungo quattro giorni, scandito da dirette, anticipi, posticipi e big match nazionali e internazionali.
Venerdì 12 dicembre
Serie C Sky Wifi – 18ª giornata
ore 20.30
Juventus Next Gen – Pianese
Bundesliga – 14ª giornata
ore 20.30
Union Berlino – RB Lipsia
Sabato 13 dicembre
Serie A Enilive – 15ª giornata (co-esclusiva)
ore 20.45
Atalanta – Cagliari
Serie C Sky Wifi – 18ª giornata
ore 15.00
Atalanta U23 – Sorrento
Inter U23 – Giana Erminio
ore 17.30
Benevento – Giugliano
ore 20.45
Potenza – Catania
Premier League – 16ª giornata
ore 13.30
Liverpool – Brighton
ore 16.00
Chelsea – Everton
Arsenal – Wolverhampton
Bundesliga – 14ª giornata
ore 15.30
Bayer Leverkusen – Colonia
Bayern Monaco – Mainz
Ligue 1 – 16ª giornata
ore 21.00
Metz – Paris Saint-Germain
Domenica 14 dicembre
Serie A Enilive – 15ª giornata (co-esclusiva)
ore 18.00
Genoa – Inter
Serie C Sky Wifi – 18ª giornata
ore 15.00
Crotone – Casarano
ore 17.30
Foggia – Monopoli
Premier League – 16ª giornata
ore 15.00
Nottingham Forest – Tottenham
ore 17.30
Crystal Palace – Manchester City
ore 18.00
Sunderland – Newcastle
Bundesliga – 14ª giornata
ore 17.30
Friburgo – Borussia Dortmund
Ligue 1 – 16ª giornata
ore 20.45
Olympique Marsiglia – Monaco
Lunedì 15 dicembre
Serie A Enilive – 15ª giornata (co-esclusiva)
ore 20.45
Roma – Como
Serie C Sky Wifi – 18ª giornata
ore 20.30
posticipi di giornata (chiusura turno)
Premier League – 16ª giornata
ore 21.00
Manchester United – Bournemouth
Un weekend lungo quattro giorni di grande calcio
Dalla Serie A con tre gare in co-esclusiva, passando per la Serie C trasmessa integralmente, fino al meglio del calcio inglese, tedesco e francese, Sky e NOW accompagnano gli appassionati per tutto il weekend con studi dedicati, approfondimenti e analisi pre e post gara.