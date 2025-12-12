Da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre in campo Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga e Ligue 1: dirette, studi e approfondimenti su Sky e NOW.

Da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre il calcio è protagonista assoluto su Sky e in streaming su NOW, con un palinsesto che coinvolge Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Un weekend lungo quattro giorni, scandito da dirette, anticipi, posticipi e big match nazionali e internazionali.

Venerdì 12 dicembre

Serie C Sky Wifi – 18ª giornata

ore 20.30

Juventus Next Gen – Pianese

Bundesliga – 14ª giornata

ore 20.30

Union Berlino – RB Lipsia

Sabato 13 dicembre

Serie A Enilive – 15ª giornata (co-esclusiva)

ore 20.45

Atalanta – Cagliari

Serie C Sky Wifi – 18ª giornata

ore 15.00

Atalanta U23 – Sorrento

Inter U23 – Giana Erminio

ore 17.30

Benevento – Giugliano

ore 20.45

Potenza – Catania

Premier League – 16ª giornata

ore 13.30

Liverpool – Brighton

ore 16.00

Chelsea – Everton

Arsenal – Wolverhampton

Bundesliga – 14ª giornata

ore 15.30

Bayer Leverkusen – Colonia

Bayern Monaco – Mainz

Ligue 1 – 16ª giornata

ore 21.00

Metz – Paris Saint-Germain

Domenica 14 dicembre

Serie A Enilive – 15ª giornata (co-esclusiva)

ore 18.00

Genoa – Inter

Serie C Sky Wifi – 18ª giornata

ore 15.00

Crotone – Casarano

ore 17.30

Foggia – Monopoli

Premier League – 16ª giornata

ore 15.00

Nottingham Forest – Tottenham

ore 17.30

Crystal Palace – Manchester City

ore 18.00

Sunderland – Newcastle

Bundesliga – 14ª giornata

ore 17.30

Friburgo – Borussia Dortmund

Ligue 1 – 16ª giornata

ore 20.45

Olympique Marsiglia – Monaco

Lunedì 15 dicembre

Serie A Enilive – 15ª giornata (co-esclusiva)

ore 20.45

Roma – Como

Serie C Sky Wifi – 18ª giornata

ore 20.30

posticipi di giornata (chiusura turno)

Premier League – 16ª giornata

ore 21.00

Manchester United – Bournemouth

Un weekend lungo quattro giorni di grande calcio

Dalla Serie A con tre gare in co-esclusiva, passando per la Serie C trasmessa integralmente, fino al meglio del calcio inglese, tedesco e francese, Sky e NOW accompagnano gli appassionati per tutto il weekend con studi dedicati, approfondimenti e analisi pre e post gara.