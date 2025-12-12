Quattro gare nella regular season: successo dei Nuggets a Sacramento, Bucks vincenti senza Antetokounmpo, colpi esterni per Houston e New Orleans.

Notte intensa di NBA con quattro partite valide per la regular season e diversi protagonisti di primo piano. A prendersi la scena è ancora una volta Nikola Jokic, decisivo nel successo di Denver sul parquet di Sacramento.

I Nuggets espugnano la Golden 1 Center trascinati dal centro serbo, autore di una doppia doppia monumentale da 36 punti e 12 rimbalzi, arricchita da 8 assist e con appena due errori al tiro. Alle sue spalle si mette in luce Peyton Watson con 21 punti, mentre Jamal Murray vive una serata opaca chiudendo a quota 11. Per i Kings arriva la sesta sconfitta nelle ultime sette gare, segnale di un periodo complicato.

Colpo importante anche per Milwaukee, che supera Boston tra le mura amiche 116-101 nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo. I Bucks trovano risorse preziose nel quintetto e dalla panchina: Kyle Kuzma firma 31 punti, mentre Kevin Porter Jr. va in tripla doppia con 18 punti, 10 rimbalzi e 13 assist. Determinante anche Bobby Portis, che contribuisce con 27 punti dalla second unit. Ai Celtics non basta la coppia Jaylen Brown (30) – Jordan Walsh (20), per un totale di 50 punti combinati.

Successo sul filo di lana per Houston, che piega i Los Angeles Clippers 115-113. Prestazione solida di Alperen Sengun, che chiude con 22 punti e 15 rimbalzi, mentre Amen Thompson sfiora la tripla doppia con 20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. In doppia doppia anche Jabari Smith con 18 punti e 10 rimbalzi. I Clippers pagano una panchina poco produttiva e incassano l’ottava sconfitta nelle ultime dieci partite, nonostante i 33 punti di Ivica Zubac e i 24 di Kawhi Leonard.

Infine, festa casalinga per New Orleans, che supera nettamente Portland 143-120. I Pelicans mandano sei giocatori in doppia cifra, con Trey Murphy miglior realizzatore a 24 punti, seguito da Bryce McGowens (23) e dal rientrante Jordan Poole, che ne mette a referto 22.