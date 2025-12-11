La Roma domina in Scozia: la squadra di mister Gian Piero Gasperini asfalta il Celtic con un perentorio 3-0.

I capitolini tornano alla vittoria dopo le due sconfitte di fila contro Napoli e Cagliari. La Roma fa la voce grossa in Scozia, stendendo il Celtic con il risultato di 3-0. La formazione giallorossa di Gian Piero Gasperini si è imposta fornendo una prestazione di assoluto livello in Europa League, impreziosita dalla doppietta di Ferguson.

La Roma domina in Scozia: i giallorossi calano il tris

La Roma impiega appena sei minuti per passare in vantaggio in Scozia: i giallorossi la sbloccano su calcio d’angolo di Soulé, grazie all’autorete di testa di Scales. Dopo aver sfiorato il 2-0 prima con Ferguson e poi con Pisilli, la formazione capitolina legittima il punteggio proprio con il bomber irlandese. Ferguson sigla il raddoppio con una micidiale conclusione di destro nel cuore dell’area di rigore.

Il Celtic prova a reagire concretamente alle offensive della Roma solo nei minuti finali del primo tempo. Nell’extra time, i scozzesi sciupano una ghiotta occasione da gol su calcio di rigore, scaturito da una trattenuta di Hermoso su Engels. È proprio quest’ultimo a presentarsi dagli undici metri e a sbagliare, stampando la sfera sul palo. Prima dell’intervallo, è la Roma a rubare nuovamente la scena: Ferguson fa doppietta, battendo Schmeichel con un destro imprendibile.

In avvio di ripesa è il Celtic a partire forte, sfiorando la rete con Iheanacho. Al 64esimo è proprio l’ex attaccante del Manchester City a dimezzare lo svantaggio, ma l’arbitro ferma tutto per offside. Nel momento clou della gara, la Roma risponde a tono alle offensive dei padroni di casa, realizzando la rete del 4-0 con Bailey. Gol subito dopo annullato per posizione irregolare del giocatore giamaicano. Celtic e Roma si affrontano a viso aperto anche nei minuti finali, chiudendo il match sul punteggio di 0-3.