Simone Deromedis vince gara-1 di Coppa del Mondo, Edoardo Zorzi è secondo: mai due azzurri insieme in una big final. Domani gara-2.

La Coppa del Mondo di SkiCross si apre con un risultato destinato a restare nella storia: in Val Thorens, l’Italia firma una straordinaria doppietta grazie al successo di Simone Deromedis e al secondo posto di Edoardo Zorzi.

È la prima volta che due azzurri accedono insieme alla big final e la prima volta che la completano monopolizzando le prime due posizioni.

Nell’atto conclusivo, la sfida è tutta tra Italia e Francia: Deromedis e Zorzi contro i padroni di casa Melvin Tchiknavorian e Youri Duplessis Kergomard. Il trentino parte fortissimo e si mette subito al comando, mentre Zorzi si incolla alla sua scia. I due francesi finiscono per ostacolarsi a vicenda, consentendo agli azzurri la fuga decisiva fino al traguardo. Duplessis prova un ultimo recupero, ma il successo e la doppietta restano saldamente tricolori.

Per Deromedis è il sesto centro in carriera. Un ritorno al vertice proprio nella località dove aveva vinto anche un anno fa, prima che la rovinosa caduta di Creighleit a marzo ne rallentasse la corsa alla Coppa del Mondo e alla riconferma del titolo iridato vinto nel 2023.

Il cammino dei due azzurri verso la finale è stato impeccabile:

Nella prima semifinale , Deromedis e Zorzi hanno replicato gli stessi piazzamenti della big final;

Il venticinquenne trentino ha vinto batteria e semifinale, cedendo il comando solo brevemente a Alex Fiva nei quarti;

Il ventinovenne Zorzi, mai oltre l’ottavo posto in carriera prima di oggi, ha centrato il proprio ottavo e si è arreso solo all’austriaco Johannes Aujesky nei quarti e a Deromedis nei turni successivi.

Emozionante il commento di Deromedis al termine della gara:

“Per me questa prova è speciale. Ho perso mio nonno pochi mesi fa e dedicargli una vittoria era una motivazione enorme. È speciale anche condividere il podio con Edoardo, che meritava un risultato così. Siamo una grande squadra. Sono partito bene, ho sciato con solidità e sono molto contento di ciò che ho fatto oggi”.

Alle spalle della coppia azzurra, la finale per il quinto posto è stata vinta da Aujesky. È uscito invece in batteria Dominik Zuech, terzo nel suo ottavo dietro Fiva e Mobärg.

In campo femminile, si è fermata ai quarti la gara di Jole Galli, penalizzata da un contatto in partenza che l’ha costretta a rallentare perdendo l’abbrivio necessario. La livignasca ha chiuso terza dietro Grillet Aubert e Ballet Baz, classificandosi undicesima. A imporsi è stata la svedese Sandra Näslund, tornata a dominare dopo gli infortuni che l’avevano frenata, davanti a Courtney Hoffos e alla francese Mylène Ballet Baz.

Domani spazio a gara-2, con gli ottavi maschili al via dalle 12:30. In pista torneranno Deromedis, Zorzi, Galli, Zuech, oltre a Davide Cazzaniga e Federico Tomasoni.