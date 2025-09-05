Tanti gli appuntamenti sportivi in programma oggi, venerdì 5 settembre: in campo l’Italia di Gattuso, poi spazio a Sinner in nottata. Nel pomeriggio l’Under 21, la Vuelta e le prove libere di F1

Se in questo week end non sarà protagonista il campionato di calcio perché fermo, di certo non saranno giorni avari di calcio, anzi. In campo a scaglioni, infatti, tutte le nazionali e stasera toccherà all’Italia di Gattuso giocare contro l’Estonia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Sarà il debutto da CT per Ringhio, arrivato a Coverciano al posto di Luciano Spalletti. La vittoria è pressocché obbligatoria per Donnarumma e compagni che non possono certo accontentarsi di altri risultati. Se in prima serata l’Italia sarà il piatto forte, nel pomeriggio in campo gli Azzurrini dell’Under 21 per le qualificazioni agli Europei del 2027. Gli italiani, però, saranno costretti nuovamente a fare le ore piccole davanti alla tv.

In campo infatti Sinner nella semifinale degli US Open contro Augier-Aliassime ma l’orario è davvero improbo, all’1 di notte. Nel corso della giornata, invece, spazio agli altri sport, ad iniziare dalla 13ma tappa della Vuelta di Spagna per gli amanti del ciclismo ma anche le prove libere del Gran Premio d’Italia di Formula 1 e la MotoGp per chi, invece, ha una certa predilezione per gli sport motoristici.

Sport in tv oggi: il programma completo

08.30 MotoE, GP Catalogna 2025: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Moto3, GP Catalogna 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Catalogna 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.20 Superbike, GP Francia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Judo, Europei juniores 2025: seconda giornata (turno eliminatorio) – Diretta streaming su Judo Tv.

10.30 Basket 3×3, Europe Cup 2025: Italia vs Svizzera – Diretta streaming sul canale Youtube di FIBA3x3 – The 3×3 Basketball Channel.

10.45 MotoGP, GP Catalogna 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Snooker, Northen Ireland Open 2025: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.

11.45 Ciclismo, Tour of Britain 2025: quarta tappa – Diretta streaming dalle 11.25 su Discovery+.

11.50 Ciclismo, Vuelta a España 2025: tredicesima tappa – Diretta streaming dalle 14.25 su Discovery+ e su DAZN.

12.09 Ciclismo femminile, Simac Ladies Tour 2025: quarta tappa – Diretta streaming dalle 13.30 su Discovery+.

12.35 MotoE, GP Catalogna 2025: prove libere 2 – Nessuna copertura tv/streaming

13.15 Moto3, GP Catalogna 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.30 F1, GP Italia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.05 Moto2, GP Catalogna 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Basket 3×3, Europe Cup 2025: Italia vs Serbia – Diretta streaming sul canale Youtube di FIBA3x3 – The 3×3 Basketball Channel.

15.00 Superbike, GP Francia 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 MotoGP, GP Catalogna 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Judo, Europei juniores 2025: seconda giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

17.00 F1, GP Italia 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Tennis, US Open 2025: finale doppio femminile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

18.15 Calcio, Qualificazioni Europei U21 2027: Italia vs Montenegro – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

19.00 Hockey pista, Europei 2025: Italia vs Francia – Diretta streaming su World Skate Europe TV.

20.00 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo a Koper: semifinali lead – Diretta streaming su Discovery+.

20.00 Calcio, Amichevole: Romania vs Canada – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Italia vs Estonia – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay.

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Ucraina vs Francia – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Costa D’Avorio vs Burundi – Diretta streaming su FIFA+.

21.00 Tennis, US Open 2025: prima semifinale maschile (Alcaraz vs Djokovic) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su Supertennix.

01.00 Tennis, US Open 2025: seconda semifinale maschile (Sinner vs Auger-Aliassime) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su Supertennix.