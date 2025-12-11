È già tempo di addio tra Lewis Hamilton e la Ferrari? L’ex pilota non ha dubbi sul futuro del campione britannico.

Lewis Hamilton arriva alla fine del 2025 con più interrogativi che certezze sul suo percorso in Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha vissuto una stagione complicata, chiusa ad Abu Dhabi tra commenti che hanno alimentato dubbi sul suo futuro. Un tema su cui si è esposto Johnny Herbert, innescando ulteriori punti di domanda. Per l’ex pilota, le ultime dichiarazioni di Hamilton sanno di addio.

Hamilton lascia la Ferrari? Herbert è sicuro

In occasione dell’ultima gara di Abu Dhabi, Hamilton ha spiegato di non pensare al 2026 con la frase “Il 2026? Al momento non guardo così lontano…”. Un pensiero che ha suggerito la possibilità di un ritiro, ipotesi che lo stesso pilota ha però escluso poco dopo definendola “fuori questione”. La stagione d’esordio con la Ferrari è stata complessa e i risultati hanno alimentato i punti interrogativi.

Johnny Herbert ha commentato la stagione di Lewis Hamilton ai microfoni di NewBettingSites. Secondo l’ex pilota, le recenti parole del sette volte campione del mondo sanno di addio: