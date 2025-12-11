Annunciati i sestetti per le due gare francesi: Vinatzer doppio impegno, selezione completata per lo slalom. Start alle 9:30, seconde manche alle 13.

Sono state ufficializzate le formazioni italiane che prenderanno parte al gigante e allo slalom di Val d’Isère, in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre. Lo staff tecnico, coordinato dal direttore tecnico Max Carca e dal responsabile dei gigantisti e slalomisti Mauro Pini, ha completato le convocazioni dopo una selezione dedicata alla gara tra i pali stretti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Per il gigante di sabato, scenderanno in pista:

Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger e Simon Talacci.

Per lo slalom di domenica, i sei azzurri al via saranno:

Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Matteo Canins, Simon Maurberger e Tommaso Saccardi.

Il programma è identico per entrambe le giornate: la prima manche alle 9:30, la seconda alle 13. Le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Due ed Eurosport, offrendo la possibilità di seguire gli azzurri nelle prime prove tecniche del mese.