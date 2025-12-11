Da Eurolega e NBA fino alla “classica” del campionato italiano: tre giorni di grandi sfide e il racconto storico di “The Lost Dream Team”, tutto su Sky e in streaming su NOW.

Un fine settimana da segnare in rosso per gli appassionati di basket. Tra Eurolega, Serie A Unipol, NBA e il debutto televisivo di un documentario che racconta una delle squadre più iconiche di sempre, il programma è ricchissimo. Tutto sarà visibile su Sky e in streaming su NOW, con dirette, studi prepartita e commenti dedicati.

Eurolega: Milano e Virtus in campo tra giovedì e venerdì

La 15ª giornata di Eurolega apre il weekend con una doppia serata di altissimo livello.

Giovedì sera riflettori puntati su EA7 Emporio Armani Milano-Panathinaikos, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW, con studio pre partita dalle 20. In contemporanea spazio anche a Valencia-Efes Istanbul, su Sky Sport Mix.

Venerdì tocca alla Virtus Bologna, impegnata alle 20.30 contro l’Hapoel Tel Aviv, sempre su Sky Sport Basket e NOW. Alla stessa ora, occhi anche sul derby di Belgrado tra Partizan e Stella Rossa, in diretta su Sky Sport Max.

NBA: due super sfide tra Est e Ovest

Il massimo campionato americano continua a regalare big match imperdibili.

Nella notte tra giovedì e venerdì alle 2.00, i Milwaukee Bucks ospitano i Boston Celtics, con diretta su Sky Sport Basket e NOW e numerose repliche in giornata con commento in italiano.

Tra venerdì e sabato, alle 4.00, è il turno di Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves, altro confronto apertissimo, con repliche previste nel corso del sabato sempre su Sky Sport Basket.

Serie A Unipol: la classica del basket italiano

Il campionato italiano chiude il weekend con una giornata di grande fascino.

Sabato 13 dicembre si parte alle 18.15 dal PalaTrieste, con Pallacanestro Trieste-Una Hotels Reggio Emilia, in diretta su Sky Sport Basket e NOW.

Domenica 14 dicembre alle 20.00 va in scena uno degli appuntamenti più attesi della stagione: EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Bologna, all’Unipol Forum di Assago. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, con studio pre partita dalle 19.30.

Il racconto di una squadra leggendaria: “The Lost Dream Team”

Accanto alle partite, spazio anche alla storia. Da venerdì debutta la versione italiana in prima visione del documentario “The Lost Dream Team”, dedicato alla leggendaria Nazionale jugoslava degli anni ’90.

Il film, adattato e curato da Sky Sport e Sky Documentaries, ripercorre le vicende di una squadra straordinaria, capace di dominare il basket europeo e mondiale mentre il Paese che rappresentava stava per dissolversi.

La prima visione è in programma venerdì 12 dicembre alle 18.30 su Sky Sport Uno e NOW, con numerose repliche nei giorni successivi, anche a ridosso delle grandi partite del weekend.