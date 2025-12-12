Luka Modric è stato un colpo incredibile per il Milan che si sta godendo la sua classe e tutte le sue qualità: di seguito le parole del top player sul suo attuale club.

Luka Modric in Serie A sta spesso e volentieri ‘disegnando’ calcio e le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Presente ai ‘Gazzetta Awards’, il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista toccando temi interessanti.

Modric al Milan: le sue parole ai ‘Gazzetta Awards’

Luka Modric, in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ durante i ‘Gazzetta Awards’, ha dichiarato: “Sono felice perché gioco in quello che per me è il club italiano più grande di tutti. Mi diverto ogni giorno che sono a Milanello e che indosso la maglia rossonera. Non ho mai pensato di poter venire al Milan fino a quando sono stato al Real Madrid, ma nella vita a volte le cose succedono quando non te lo aspetti. È stato un sogno che si è avverato perché fin da piccolo ero tifoso del Milan“.

Poi su Allegri: “È un grande allenatore, un vincente. Mi diverto a lavorare con lui e mi ha sorpreso per la sua personalità. Ha una grande capacità di creare un feeling con lo spogliatoio perché è abituato a gestire i grandi campioni: ti aiuta a dare il massimo e ti fa stare tranquillo così è più semplice fare quello che devi”.