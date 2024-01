Sinner vince gli Australian Open, Medvedev: “Sono certo che non è la tua ultima finale Slam”

“Complimenti Jannik, hai dimostrato di essere cresciuto, sono certo che non è la tua ultima finale Slam. Cerco di vincere la prossima, complimenti, te lo sei meritato”. Lo ha detto Daniil Medvedev dopo la sconfitta in finale agli Australian Open 2024 contro Jannik Sinner: “Ringrazio il mio team, mi supportano ogni giorno, mi hanno incoraggiato ogni notte. Purtroppo non ce l’ho fatta, cercherò di renderlo possibile la prossima volta. Sono state due settimane eccezionali, probabilmente perdere in finale è meglio rispetto ad aver perso prima. Dovrò lottare ancora di più. Ma sono orgoglioso, ce la metterò tutta la prossima volta”.