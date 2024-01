Formazioni ufficiali Verona-Frosinone, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Verona-Frosinone, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Nonostante le tante cessioni sul mercato, la squadra di Baroni non ha affatto sfigurato nelle ultime uscite, cedendo a testa alta a Roma e Inter e sconfiggendo l’Empoli. Al Bentegodi va in scena un match molto delicato per la salvezza contro un Frosinone rinato dopo il successo contro il Cagliari. Chi avrà la meglio? Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

HELLAS VERONA: Montipò, Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Duda, Serdar, Folorunsho, Suslov, Lazovic, Noslin

A disposizione: Chiesa, Perilli, Amione, Belahyane, Henry, Cruz, Vinagre, Saponara, Dani Silva, Charlys, Coppola, Mboula, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

FROSINONE: Turati, Bourabia, Romagnoli, Okoli, Gelli, Seck, Barrenechea, Brescianini, Soulé, Kaio Jorge, Harroui

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Reinier, Garritano, Kvernadze, Fares, Monterisi, Mazzitelli, Cheddira

Allenatore: Eusebio Di Francesco