Formazioni ufficiali Monza-Sassuolo, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Monza-Sassuolo, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Pessimo momento di forma per entrambe le squadre, che hanno conquistato appena 4 punti nelle ultime 6 gare. Per tutte e due si tratta di una ghiotta occasione per ottenere punti e risalire la classifica: Monza leggermente favorito anche per i rinforzi sul mercato e la pesante assenza di Berardi tra le fila degli avversari. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA: Di Gregorio, D’Ambrosio, Marì, Caldirola, Ciurria, Akpa Akpro, Pessina, Birindelli, Colpani, Carboni, Dany Mota

SASSUOLO: Consigli, Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig, Boloca, Henrique, Castillejo, Thorstvedt, Laurienté, Pinamonti