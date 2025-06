Jannik Sinner è tornato a parlare alla vigilia di Halle e dopo il Roland Garros: ecco cos’ha dichiarato il n.1 del mondo dopo la finale persa contro Alcaraz.

Jannik Sinner si sta preparando per (ri)scendere in campo dopo il Roland Garros. Il n.1 del mondo è atteso ad Halle e avrà così modo di lasciarsi alle spalle la sconfitta arrivata a Parigi contro Carlos Alcaraz. Una finale che è stata pazzesca, di altissimo livello, ma che ha fatto anche molto male visto che l’altoatesino è stato a un passo dal suo primo Open di Francia.

Alla fine a vincere e a conquistare, per il secondo anno consecutivo, il Roland Garros è stato lo spagnolo n.2 del mondo. Entrambi si stanno preparando per la parte della stagione che si giocherà su erba e soprattutto per Wimbledon. A Londra entrambi vorranno dare il meglio di sé.

In queste ultime ore, alla vigilia dell’esordio ad Halle, hanno comunque fatto il giro del web proprio le parole che il tennista italiano ha rilasciato tornando con la mente a quanto accaduto sulla terra rossa di Parigi.

Sinner torna a parlare del Roland Garros: ecco le sue parole

Jannik Sinner, ai microfoni di ‘Sky Sport’, tornando col pensiero all’Open di Francia, ha dichiarato: “La settimana dopo Parigi è stata molto tranquilla. Sono stato con i miei genitori, ho fatto una grigliata, ho giocato a ping pong con gli amici proprio quello che mi serviva dopo un torneo importante e ora sono qua per una nuova grande sfida. Ci saranno sicuramente nuove difficoltà perché è una superficie diversa, ma sono contento”.

“La cosa più importante – ha aggiunto Sinner – è far vedere che siamo atleti e diamo tutto, è stata una partita incredibile di altissimo livello, non è finita come volevo, succede anche ai migliori al mondo, ma dipende da come la si vede. O la vedi con i tre match point mancati, o la vedi come la miglior partita che ho giocato sulla terra, ho giocato più di 5 ore senza lamentarmi di niente. Succede”.