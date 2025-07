Saraceni e Disabato guidano la spedizione italiana a Tampere, in Finlandia. Doualla, Valensin e tanti campioni U18 completano un team giovane ma ambizioso.

Sono 91 gli atleti italiani convocati per i Campionati Europei Under 20 in programma a Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto. Il vice direttore tecnico per le squadre giovanili, Tonino Andreozzi, ha ufficializzato una selezione composta da 45 uomini e 46 donne, che unisce esperienza internazionale e talento emergente.

A guidare il gruppo saranno Erika Saraceni, primatista italiana U20 di triplo (14,08) e già presente con la squadra assoluta agli Europei a squadre di Madrid, e Giuseppe Disabato, marciatore e detentore di tutti i primati di categoria dai 5000 ai 20 km. Con loro, tanti protagonisti delle recenti rassegne giovanili: dalla sprinter Kelly Doualla, primatista europea U18 dei 100 con 11.21, a Elisa Valensin, campionessa continentale U18 nei 200, passando per i marciatori Coppola e Di Fabio, il giavellottista Villa, gli ostacolisti Togni, Mancini, Succo, e altri giovani in evidenza tra Festival Olimpico e rassegne nazionali.

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 20

Tampere (Finlandia), 7-10 agosto 2025

La squadra italiana

UOMINI

100m – 4x100m Daniele ORLANDO A.S.D. Atl. Agropoli 100m – 4x100m Francesco PAGLIARINI Atletica Fano Techfem 4x100m Luca CORRADIN Assindustria Sport 4x100m Matteo MIOLA C.U.S. Padova 200m – 4x100m Leo Oumar DOMENIS Trieste Atletica 200m – 4x100m Diego NAPPI G.S. Fiamme Oro Padova / Atl. Legg. Porto Torres 200m – 4x100m Lorenzo VERA Atl. Mondovì-Acqua S. Bernardo 400m – 4x400m Francesco DE SANTIS Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi 400m – 4x400m Mirco FRAGOLA Atl. Libertas Unicusano Livorno 400m – 4x400m Destiny OMODIA S.E.F. Stamura Ancona A.S.D. 4x100m – 4x400m Simone GILIBERTO G.A. Fiamme Gialle / Siracusatletica 4x400m Daniele SALEMI Siracusatletica 4x400m Nicola SERRA Centro Atletica Piombino 800m* Luca BORZI S.S. Lazio Atletica Leggera 800m* Umed CARACCIO Fiamme Gialle G. Simoni 800m* Lorenzo FORNI Atl. Lecco-Colombo Costruz. 800m* Alessandro MOSER Lagarina Crus Team 1500m Marco COPPOLA A.S.Dil. Universitas Pa 1500m Manuel ZANINI G.A. Fiamme Gialle / Varese Atletica A.S.D. 3000m Jacopo RISI Atl. O.S.A. Saronno Lib. 3000m Riccardo SERAFINI Athletic Club Firex Belluno 5000m Giacomo BELLILLO A.S.D. Educare con il Movimento 5000m Alessandro SANTANGELO A.S. Atletica Virtus Lucca 110hs Alberico GHEDINA Atletica Meneghina 110hs Filippo RIZZI Atletica Malignani Libertas Ud 110hs Matteo TOGNI G.S. Fiamme Oro Padova / Bergamo Stars Atletica 400hs Tommaso ARDIZZONE Fiamme Gialle G. Simoni 400hs Paolo BOLOGNESI Edera Atl. Forli 400hs Diego MANCINI Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi 3000st Riccardo AMBROSIO Varese Atletica A.S.D. 3000st Andreas GHILARDUCCI A.S. Atletica Virtus Lucca 3000st Enrico RICCI Atletica Ravenna Asta Leonardo SCALON Battaglio C.U.S. Torino Atl. Lungo Daniele INZOLI Atl. Riccardi Milano 1946 Lungo Rocco MARTINELLI Atl. Bergamo 1959 Oriocenter Lungo Giacomo ROTTIN Atl-Etica Impresa Sociale Ssd Triplo Francesco Efeosa CROTTI Cus Pro Patria Milano Triplo Aldo ROCCHI A.S.D. Atletica Futura Roma Disco Augusto CECCHETTI Atl. Avis Macerata Disco Francesco D’ANGELO Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi Giavellotto Antonio DI PALMA Ideatletica Aurora Giavellotto Pietro VILLA A.S.D. Kronos Roma Marcia 10000m Alessio COPPOLA G.S. Fiamme Oro Padova / Trieste Atletica Marcia 10000m Giuseppe DISABATO G.A. Fiamme Gialle / Amatori Atl. Acquaviva Marcia 10000m Omar MORETTI Atletica Livorno

*Negli 800 maschili correranno in tre

DONNE