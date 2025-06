Gennaro Gattuso sarà il nuovo ct della Nazionale italiana: lunedì 16 l’ufficialità. Il nuovo corso partirà anche da Cesare Prandelli nel ruolo di direttore tecnico.

Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare lunedì 16 giugno: Gennaro Gattuso sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.

Nei giorni scorsi, una conferma importante era arrivata proprio dal padre di “Ringhio”, Franco Gattuso, all’Adnkronos. “La fumata bianca è molto vicina, Rino potrebbe essere il nuovo allenatore dell’Italia. Saremmo tutti contentissimi per lui, se lo merita”, ha detto l’uomo, che abita ancora a Corigliano Calabro, dove Gattuso è cresciuto e dove portò la Coppa del Mondo vinta nel 2006 in Germania. “Qui in città c’è già grande soddisfazione, se riportasse quella coppa a Corigliano sarebbe un evento straordinario. Ora lui deve dimostrare di essere all’altezza del compito, ma gli va dato tempo di lavorare”.

Il nuovo corso azzurro

Ma l’ex allenatore di Napoli e Milan, reduce dall’ultima stagione in Croazia all’Hajduk Spalato, non sarà l’unica novità della Nazionale, che, mira, nell’idea di Gravina, a ritrovare soprattutto una sua identità. Ecco perché il nuovo corso vedrà centrale la figura di Cesare Prandelli, nell’inedito ruolo per la Federcalcio di direttore tecnico.

Gigi Buffon, figura fondamentale nella scelta di Gattuso ct, sarà ancora capo-delegazione. Nello staff entreranno Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli e ci saranno incarichi anche per Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta.