Sul nuovo canale OTT della Federazione Italiana Scherma, ospitato dalla piattaforma Sportface, il meglio delle gare, highlights e interviste direttamente dal Mondiale georgiano.

Per chi ama la scherma, la direzione è ormai chiara: Assalto TV è la casa digitale dove seguire tutto il meglio della disciplina, e in occasione dei Mondiali di Tbilisi 2025 il canale lancia una importante copertura. Disponibile gratuitamente su Sportface TV, Assalto TV propone ogni giorno le immagini più spettacolari, i momenti decisivi, le voci degli atleti, che stanno raccogliendo importanti soddisfazioni nel corso del torneo georgiano.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Nato dalla collaborazione tra Federazione Italiana Scherma e Sportface, il canale è accessibile sia via web (tv.sportface.it) sia tramite app, disponibile per dispositivi iOS e Android. Una piattaforma ormai familiare agli appassionati degli sport olimpici, che con Assalto ha inaugurato una nuova stagione dedicata esclusivamente alla scherma, con contenuti originali e una narrazione quotidiana della vita azzurra in pedana.

Copertura totale e gratuita

La fruizione dei contenuti è completamente gratuita, previa una semplice registrazione con email e password. Questo consente a tutti – dagli addetti ai lavori agli appassionati più giovani – di accedere facilmente a un palinsesto ampio e aggiornato in tempo reale.

Dopo la partenza vincente della squadra azzurra a Tbilisi, il canale sta proponendo in formato on demand:

le azioni decisive delle eliminatorie e delle finali

le sintesi giornaliere con i punti più spettacolari

interviste e approfondimenti esclusivi

Il racconto azzurro, da vicino

«Con Assalto TV – ha dichiarato il presidente federale Luigi Mazzone – vogliamo offrire un racconto continuo e completo della scherma italiana, capace di valorizzarne la tradizione e di accompagnare lo sviluppo futuro. Tbilisi è solo l’inizio di un percorso che ci vedrà protagonisti tutto l’anno».

COSA SI PUÒ VEDERE SU ASSALTO TV DURANTE I MONDIALI

Disponibilità dei contenuti:

Ogni giornata di gara viene seguita con recap quotidiano

Gli highlights delle finali per rivedere le azioni più belle

Spazio fisso per le interviste con tecnici e atleti

Come guardare Assalto TV: