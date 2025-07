Ancora una grandissima soddisfazione per l’Italia ai Mondiali di nuoto di Singapore: Simona Quadarella ha conquistato l’argento nei 1500 stile libero.

I Mondiali di nuoto di Singapore per questo 2025 stanno procedendo a gonfie vele e per l’Italia le soddisfazioni non finiscono. Dopo Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, è stata Simona Quadarella a regalare una nuova medaglia al Paese: nei 1500 stile libero la nuotatrice azzurra ha ottenuto un tempo incredibile.

Mondiali di nuoto: Simona Quadarella si piazza sul secondo gradino del podio, è argento

La nuotatrice italiana ha quindi conquistato un’importantissima medaglia d’argento nella finale dei 1500 stile libero a Singapore. Quadarella ha infatti chiuso con il tempo di 15:31.79 siglando un nuovo record europeo. L’oro è invece andato alla statunitense Katie Ledecky che ha registrato il tempo di 15:26.44 e ha stipulato il nuovo record mondiale. Il bronzo è andato all’australiana Pallister.

“Sapevo di stare andando bene, ma non pensavo così tanto. Al record europeo ci pensavo da anni, non speravo arrivasse adesso. Non sono mai stata così vicino alla Ledecky, anche in gara è stata emozionante”, ha dichiarato subito dopo la gara la nuotatrice italiana che è apparsa sorpresa e felice dell’impresa che è stata in grado di compiere a Singapore superando anche se stessa visto che il suo record italiano era di 15’40″89.