Si apre una nuova settimana con Jannik Sinner in testa al ranking Atp. Ma questa settimana è ancora più speciale delle altre, perché è la 37esima con l’azzurro in vetta alla classifica dei migliori giocatori del circuito maschile. Questo vuol dire che Sinner stacca Carlos Alcaraz, che di settimane da numero uno ne ha passate 36. Jannik è reduce da un fine settimana complicato e decisivo in quello che è l’ormai arcinoto caso Clostebol. Il campione italiano, infatti, ha scelto di patteggiare una squalifica di tre mesi così da chiudere il contenzioso con la Wada. Termina, così, un incubo durato un anno, un macigno che ha gravato su Jannik nonostante la sua comprovata innocenza.

Sinner tornerà in campo in occasione degli Internazionali d’Italia, a Roma, ai quali potrebbe presentarsi ancora da numero uno (qui tutti i calcoli). In quel caso, diventerebbe il decimo giocatore a completare almeno 52 settimane di fila da numero uno da quando esiste il ranking computerizzato introdotto nel 1973. L’azzurro andrebbe ad aggiungersi a una schiera di grandissimi nomi, quali Roger Federer (237 tra il febbraio 2004 e l’agosto 2008), Jimmy Connors (una da 160 settimane di fila e una da 84), Ivan Lendl (una da 157 e una da 80 settimane), Novak Djokovic (serie da 122, 86, 53 e 52 settimane), Pete Sampras (serie da 102 e 82 settimane), Lleyton Hewitt (75), John McEnroe (una da 58 e una da 53), Rafael Nadal (56) e Andre Agassi (52).

Ranking Atp: Arnaldi guadagna quattro posizioni, best ranking per Passaro

E quella appena iniziata è anche una nuova settimana con undici italiani tra i migliori cento giocatori del circuito maschile. In particolare, i movimenti più significativi sono due: Matteo Arnaldi guadagna quattro posizioni grazie alla semifinale di Delray Beach, salendo in 34esima posizione. Si riporta, così, in linea con il best ranking (30esimo). Best ranking che invece arriva per Francesco Passaro, che guadagna tre posizioni ed è 89esimo. Ma il protagonista di giornata, oltre a Sinner, è sicuramente Joao Fonseca: il 18enne brasiliano, infatti, a Buenos Aires ha vinto il suo primo titolo Atp (decimo più giovane a riuscirci) e sale al 68esimo posto.

Ecco la classifica nel dettaglio:

Jannik Sinner (ITA) 11.330 punti Alexander Zverev (GER) 8.135 punti Carlos Alcaraz (ESP) 7.410 punti Taylor Fritz (USA) 4.900 punti Casper Ruud (NOR) 4.480 punti Daniil Medvedev (RUS) 3.930 punti Novak Djokovic (SRB) 3.900 punti Alex de Minaur (AUS) 4.735 punti Tommy Paul (USA) 3.280 punti Andrey Rublev (RUS) 3.220 punti

17. Lorenzo Musetti 2.650

34. Matteo Arnaldi 1.430

35. Matteo Berrettini 1.430

36. Lorenzo Sonego 1.401

40. Flavio Cobolli 1.345

61. Luciano Darderi 945

70. Mattia Bellucci 843

85. Luca Nardi 674

89. Francesco Passaro 658

95. Fabio Fognini 629

Il ranking Wta aggiornato: si apre una settimana importante per Paolini

Passando invece al ranking Wta, da segnalare che non c’è nessun cambiamento per quanto riguarda le posizioni della top-10. A comandare, infatti, è sempre Aryna Sabalenka, che però vede salire a 806 punti il vantaggio su Iga Swiatek. La polacca, infatti, non è riuscita a confermare il titolo a Doha, vinto nelle ultime tre edizioni. E questa settimana sarà molto importante per Jasmine Paolini, sempre quarta. Infatti, l’azzurra è chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Dubai, secondo “1000” stagionale dopo quello in Qatar. In generale, sono sempre tre le azzurre tra le migliori cento giocatrici al mondo. Oltre a Paolini, infatti, ecco Lucia Bronzetti, che sale alla posizione 55 (+1), seguita a ruota da Elisabetta Cocciaretto, salita in 57esima posizione (anche per la marchigiana una posizione guadagnata).

Aryna Sabalenka (BLR) 8.966 punti Iga Swiatek (POL) 8.160 punti Coco Gauff (USA) 6.538 punti Jasmine Paolini (ITA) 5.398 punti Jessica Pegula (USA) 5.076 punti Madison Keys (USA) 4.680 punti Elena Rybakina (KAZ) 4.153 punti Qinwen Zheng (CHN) 3.985 punti Emma Navarro (USA) 3.649 punti Paula Badosa (ESP) 3.588 punti

55. Lucia Bronzetti 1.048

57. Elisabetta Cocciaretto 1.012

117. Sara Errani 652

137. Martina Trevisan 537

150. Lucrezia Stefanini 488

179. Nuria Brancaccio 381

198. Giorgia Pedone 353