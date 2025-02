Mateo Retegui sta vivendo quella che, con ogni probabilità, è la stagione della sua consacrazione, quella che lo proietta tra i top attaccanti del campionato italiano e sicuramente tra i migliori in Europa.

A notarlo in Argentina e ad affidargli addirittura la maglia della Nazionale italiana è stato in primis Roberto Mancini, che lo ha chiamato come oriundo quando nessuno lo conosceva. Nessuno, forse soltanto Mancini, si aspettava che il centravanti italo argentino potesse esplodere in questo modo. Dopo una stagione di ambientamento in Italia a credere fortemente su di lui è stata l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nel momento in cui si è infortunato Gianluca Scamacca in estate, con la rottura del legamento crociato del ginocchio che avrebbe tenuto l’attaccante orobico lontano dai campi per tanti mesi, la dirigenza della Dea ha deciso di fare all in su Retegui presentando al Genoa un’offerta da venti milioni di euro abbondanti per portarlo immediatamente a Bergamo.

Una trattativa lampo, durata poche ore visto che l’accordo si è raggiunto in maniera tempestiva, con nessuna delle parti che ha avuto dubbi sul buon esito dell’operazione. Retegui ha risposto sul campo, con una stagione fin qui clamorosa che lo proietta sempre di più verso la conquista del titolo di capocannoniere della Serie A. Sono venti i gol segnati nelle prime venticinque giornate di campionato, un bottino niente male, a più cinque rispetto a Moise Kean e a più sette rispetto a Marcus Thuram. Un exploit che fa sorridere sia Gian Piero Gasperini sia Luciano Spalletti, e che ovviamente non è passato inosservato agli occhi delle big d’Europa.

L’Arsenal punta Retegui e scarta Vlahovic: può essere lui il nuovo centravanti

Una delle squadre che senza nessun dubbio dovrà acquistare un numero nove importante in estate è l’Arsenal di Mikel Arteta. I Gunners hanno tamponato in questa stagione giocando con due falsi nove, Gabriel Jesus e Kai Havertz, e nonostante le buone prestazioni dei due la fortuna ha voltato le spalle ai londinesi. Entrambi infatti hanno finito anzitempo la stagione a causa di due infortuni molto gravi. Già a gennaio la dirigenza inglese ha provato ad acquistare un attaccante, con Watkins fortemente nel mirino e con qualche sondaggio per Vlahovic.

L’ultimo nome finito sulla lista della squadra di Mikel Arteta è proprio quello di Mateo Retegui, che ha attirato l’interesse del tecnico spagnolo e che potrebbe portare i Gunners a fare un’offerta da circa cinquanta milioni all’Atalanta. Retegui avrebbe superato anche Dusan Vlahovic nella lista dell’Arsenal, e un suo futuro in Premier League potrebbe non essere impossibile.