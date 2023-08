Sinner-Sonego oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Lorenzo Sonego nel secondo turno degli US Open 2023, quarto ed ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. Entrambi hanno avuto un esordio senza patemi. L’altoatesino ha annientato il bombardiere teutonico Yannick Hanfmann mentre il torinese non ha lasciato scampo al qualificato a stelle e strisce Nicolas Moreno De Alboran. Sarà Sinner a partire largamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Tra i due si tratta del terzo scontro diretto.

I primi due, entrambi andati in scena durante questa stagione, sono stati appannaggio dell’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Ad inizio febbraio si sono ritrovati nei quarti di finale a Montpellier (cemento indoor), con il numero sei del mondo che ha prevalso comodamente in due parziali. A fine giugno, poi, hanno incrociato la racchetta sull’erba di Halle. Erano gli ottavi in quell’occasione e Sinner, dopo aver perso al tie-break il primo set, è riuscito ad imporsi in rimonta. Adesso in palio c’è l’accesso al terzo turno del Major statunitense, dove il vincitore incontrerà uno tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry oppure l’ex campione Slam elvetico Stan Wawrinka.

SEGUI IL LIVE DI SINNER-SONEGO

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Sonego scenderanno in campo oggi (giovedì 31 agosto). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sul Louis Armstrong Stadium con inizio fissato non prima delle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali). La copertura televisiva sarà offerta in esclusiva da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP).

L’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi live e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati, selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per le TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il derby tutto azzurro tra Sinner e Sonego attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.