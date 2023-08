Sorteggio gironi Champions League 2023/2024: data, orario, diretta tv e streaming

La Champions League 2023/2024 ha già preso il via da qualche settimana, ma sta per arrivare il momento di fare sul serio con l’ingresso delle big a partire dall’attesissima fase a gironi. Questa edizione, in particolar modo, desta grande attenzione poiché sarà l’ultima con l’attuale formato prima della rivoluzione che caratterizzerà la stagione 2024/2025. L’Italia schiererà ancora una volta quattro club, ovvero Napoli, Lazio, Inter e Milan. I campioni d’Italia guidati da Rudi Garcia saranno inseriti in prima fascia insieme a tutte le altre squadre vincitrici dei rispettivi campionati, compreso il Manchester City, vincitore anche della Champions League passata oltre che della Premier League.

L’Inter, dopo la sconfitta nella finale dello scorso 10 giugno, sarà tra le squadre di seconda fascia e farà di tutto per provare a rivivere le stesse emozioni di qualche mese fa. La Lazio farà il suo grande ritorno a due anni di distanza dall’ultima volta e si ritroverà nella terza fascia, insieme al Milan che, dal suo canto, proverà a ripercorrere il cammino dello scorso anno, quando raggiunge la semifinale.

SORTEGGIO GIRONI, COME E DOVE SEGUIRLO

Tutto comincerà con il sorteggio della fase a gironi, che è previsto alle ore 18:00 di giovedì 31 agosto a Montecarlo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, Prime Video e Mediaset (canale da definire), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo, Prime Video e Mediaset Infinity. Sportface.it, inoltre, seguirà il sorteggio in diretta attraverso un live testuale e fornirà diversi aggiornamenti, comprese le parole dei rappresentati dei club italiani al termine dell’evento.