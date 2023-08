Sorteggio fase a gironi Champions League 2023/2024 oggi in tv: canale, orario e streaming

Il sorteggio che definirà il quadro della fase a gironi di Champions League 2023/2024 si svolgerà alle 18:00 di giovedì 31 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo. Occhi puntati naturalmente sulle italiane. Il Napoli è in prima fascia in quanto campione d’Italia, l’Inter si è guadagnata la seconda fascia, mentre Milan e Lazio sono in terza. Tutti a caccia del Manchester City, campione in carica. E non mancano grandi assenti: Juventus, Liverpool e Chelsea su tutte. Il sorteggio potrà essere seguito in diretta tv su Canale 20 (in chiaro) e su Sky, ma anche Prime Video offrirà la diretta. Disponibile poi lo streaming su Mediaset Infinity, il sito di Sportmediaset, Sky Go e NOW. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 18:00.

