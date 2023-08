LIVE – Sinner-Sonego, secondo turno US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Sonego, incontro valevole per il secondo turno degli US Open 2023 (cemento outdoor). Entrambi hanno avuto un esordio senza patemi. L’altoatesino ha annientato il bombardiere teutonico Yannick Hanfmann mentre il torinese non ha lasciato scampo al qualificato a stelle e strisce Nicolas Moreno De Alboran. Sarà Sinner a partire largamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Tra i due si tratta del terzo scontro diretto. I primi due, entrambi andati in scena durante questa stagione, sono stati appannaggio dell’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Ad inizio febbraio si sono ritrovati nei quarti di finale a Montpellier (cemento indoor), con il numero sei del mondo che ha prevalso comodamente in due parziali. A fine giugno, poi, hanno incrociato la racchetta sull’erba di Halle. Erano gli ottavi in quell’occasione e Sinner, dopo aver perso al tie-break il primo set, è riuscito ad imporsi in rimonta. Adesso in palio c’è l’accesso al terzo turno del Major statunitense, dove il vincitore incontrerà uno tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry oppure l’ex campione Slam elvetico Stan Wawrinka. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Sonego pianificati come primo incontro della giornata sul Louis Armstrong Stadium con inizio fissato non prima delle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali).

