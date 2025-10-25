Bella vittoria di Jannik Sinner che regola abbastanza agevolmente Alex De Minaur e ottiene la finale nel torneo Atp 500 di Vienna.

Jannik Sinner batte Alex De Minaur in due set mantenendo la tradizione con l’australiano che vede nel numero due al mondo un vero e proprio incubo nei precedenti tra i due. Jannik regola l’avversario in due set, battendolo per la 12esima volta in 12 precedenti con De Minaur che vinse solo in un occasione due anni fa per ritiro prima del match tra i due. Una sfida abbastanza equilibrata ma con Sinner sempre in gestione e in controllo del match.

Sinner avanti ancora, De Minaur si arrende in quel di Vienna

Una vittoria secca con il risultato di 6-3;6-4 e Sinner accede cosi alla finale del torneo Atp 500 di Vienna, regolando un avversario comunque presente all’interno della Top Ten mondiale. L’azzurro parte subito forte e si porta addirittura sul 4 a 0 con De Minaur in chiara difficoltà, l’australiano reagisce mentre Jannik allenta la presa e cosi perde uno dei due minibreak ma alla fine il primo set si chiude con un netto 6-3.

Il secondo parziale sembra andare sulla scia del primo, nel quinto game subito Sinner ottiene il break ma c’è la reazione di De Minaur che ottiene nuovamente il controbreak. La sfida non è mai in discussione e il break nel settimo gioco chiude la sfida e Sinner ottiene cosi la finale a Vienna. L’azzurro ora attende il vincente tra Alexander Zverev e Lorenzo Musetti e ci si augura cosi di vedere un derby campano.