Grande delusione per il campione di basket LeBron James. Per lui non è un momento semplice tra infortunio ed anche statistiche in gialloviola.

LeBron James è senza dubbio una leggenda del basket, uno sportivo che ha fatto la storia e che ancora oggi – nonostante l’età che avanza – continua a macinare record e grandi risultati. Parliamo di un campione assoluto, ma che ormai è alla fine della carriera e i fan si chiedono solo quando arriverà il giorno dell’annuncio, il momento in cui probabilmente deciderà di dire basta definitivamente. Ora è infortunato ma testa sicuramente al futuro, intanto un dato lo penalizza in maniera evidente.

Classifica nei primi 30 match, Doncic distrugge LeBron James

La carriera di LeBron James si è sviluppata tra Cleveland Cavaliers, Miami Heat e poi Los Angeles Lakers dove ha vinto un titolo ma in fondo non ha lasciato un segno come nelle altre squadre. Ora ai Lakers c’è Luka Doncic ed è lui il primo violino della squadra gialloviola, come dimostrano anche le due prime gare della stagione. I Los Angeles hanno ottenuto una vittoria ed una sconfitta ma i numeri di Luka sono davvero clamorosi.

Le statistiche del talento sloveno sono clamorose e Doncic realizza record su record, il campione è il giocatore che ha fatto più punti nelle prime tre gare, totalizzando addirittura 881 punti con la maglia gialloviola. Guardando alla classifica ed a questa statistica LeBron James è solo quarto in classifica, a quota 831 punti nelle prime 30 gare con la maglia dei Lakers, dietro non solo a Doncic ma anche Kareel Abdul-Jabbar e poi George Mikal, tutti avanti alla leggenda.

Insomma LeBron è uno dei migliori e realizza record su record e quindi stavolta dobbiamo sottolineare che resta dietro.