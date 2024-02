Sinner-Raonic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Milos Raonic nei quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam 2024, torneo di scena sul cemento indoor della cittadina olandese. L’altoatesino, prima forza del seeding, è reduce dalla vittoria in tre parziali ai danni del transalpino Gael Monfils. Il bombardiere canadese, in tabellone grazie al ranking protetto, invece, ha sbarrato la strada a sorpresa al kazako Alexander Bublik. Tra i due giocatori non ci sono precedenti da registrare a qualsiasi livello. A partire con i favori del pronostico sarà Sinner secondo le quote dei bookmakers. In palio per l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, numero quattro del mondo e fresco vincitore degli Australian Open, c’è il biglietto d’ingresso per la semifinale. Qui eventualmente troverebbe uno tra l’idolo di casa Tallon Griekspoor, giustiziere al primo turno di Lorenzo Musetti, oppure il finlandese Emil Ruusuvuori.

Sinner e Raonic scenderanno in campo oggi (venerdì 16 febbraio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro dalle ore 19.30 sul Centre Court. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il quarto di finale tra Sinner e Raonic, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.