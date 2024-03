Sinner può diventare numero 2 a Miami? Ecco i calcoli e le combinazioni

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ancora loro due. Dopo la semifinale di Indian Wells, in tanti sperano di poter assistere a un rematch nella finale del Masters 1000 di Miami. Ma, come in California, anche in Florida è teoricamente ancora in palio la seconda posizione del ranking mondiale dietro a Novak Djokovic, che invece ha deciso di saltare l’ultimo appuntamento sul cemento nordamericano. Jannik ha avuto la ghiotta chance di superare ‘Carlitos’ due settimane fa, ora – avendo la finale da difendere qui a Miami – il sorpasso è decisamente più complicato. Resta solo una combinazione disponibile affinchè questo avvenga: Sinner deve vincere il torneo e Alcaraz deve perdere già nei quarti di finale domani contro Grigor Dimitrov. In caso vittoria sul bulgaro, lo spagnolo di Murcia si assicurerebbe la certezza di rimanere alla posizione n°2 della classifica ATP anche lunedì prossimo a prescindere da come vada poi a finire il torneo.

Djokovic – che si allena sulla terra rossa in vista dell’esordio a Montecarlo tra meno di un paio di settimane – guarderà ancora tutti dall’alto, ma il vantaggio ormai non è più rassicurante. Se Alcaraz dovesse vincere il torneo, si porterebbe infatti a meno di 300 punti dal riconquistare la prima piazza della classifica mondiale. Un po’ più lontano Jannik, che però sul rosso europeo non avrà moltissimo da difendere in termini di punti: l’altoatesino – in caso di trionfo in Florida – sarebbe distante solo 1015 punti dal serbo.

JANNIK SINNER N°2 DEL MONDO DOPO MIAMI SE…