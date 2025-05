Jannik Sinner, arriva un nuovo colpo di scena: l’annuncio ufficiale è clamoroso, i tifosi restano spiazzati, ecco cos’è accaduto

Jannik Sinner non è riuscito a vincere gli Internazionali di Roma. Al ritorno dopo una squalifica di tre mesi, l’altoatesino ha disputato un torneo superbo, ai limiti della perfezione. Nella finalissima contro Alcaraz, però, lo spagnolo è sembrato nettamente più forte. Carlos giocava sulla sua superficie preferita, la terra rossa, ed ha mostrato il suo talento, regolando il numero uno al mondo in due set.

Non è certo errato sostenere come a Roma nell’ultimo atto si siano sfidati i due tennisti più forti al momento e lo spagnolo ha “maltrattato” Jannik già pronto alla rivincita. Possibile un nuovo duopolio come lo fu tra Federer e Nadal, con l’azzurro che ha già dato appuntamento a Parigi per il Roland Garros in programma dal 25 maggio all’8 giugno prossimi.

Insomma, già cerchiata di rosso la data dell’Open, lì dove Sinner arriverà sicuramente più in forma dopo aver patito evidentemente lo stop dopo il patteggiamento per doping. Di certo c’è che in attesa del prossimo torneo, si rincorrono le voci sul suo futuro.

Sinner, Moya nuovo allenatore? L’annuncio del tecnico spagnolo

Dalla Russia, nelle scorse ore, ha fatto il giro del mondo la notizia del suo nuovo allenatore. Addirittura Carlos Moya, l’ex tennista spagnolo che prenderebbe il posto di Cahill. Una collaborazione che prenderebbe il via solo a partire dalla prossima stagione, nel 2026. Moya, peraltro, sa come si fa ad allenare i campioni essendo stato il coach di Nadal dal 2017 al 2024.

A svelare il tutto Sofya Tartakova di Bolshe che nelle scorse settimane aveva sia anticipato la scelta di Rublev di affidarsi a Saifn e poi quella di Jasmine Paolini di scegliere Marc Lopez come nuovo tecnico. Moya dovrebbe lavorare con Vagnazzi fianco a fianco sostituendo di fatto Cahill.

Il giorno dopo l’indiscrezione, però, è arrivata la secca smentita. Lo stesso allenatore spagnolo, in un’intervista rilasciata a Radio Nacional de España, ha smentito ufficialmente la notizia. “Fake news grossa come una casa” ha spiegato Moya. Se si tratta soltanto di pretattica, magari perché l’accordo non è stato chiuso o per far slittare l’ufficializzazione trattandosi della prossima stagione, lo scopriremo solo tra qualche settimana.

Di certo c’è che l’appeal attorno al campione altoatesino è sempre fortissimo ed è grande l’attenzione anche sulle mosse fuori dal campo di Jannik.