F1, nuovo cambio di regolamento, sarà operativo nel Gran Premio di Montecarlo: in caso di mancato rispetto, scatta la squalifica

Il mondiale di F1, sebbene sia appena agli inizi, pare aver già preso una piega ben definita. Questo campionato possono perderlo solo le McLaren che stanno dimostrando di essere almeno una spanna superiori a tutte le altre monoposto in pista. Ci prova Verstappen, con una Red Bull non all’altezza, a tenere quantomeno il passo ma l’olandese sta davvero facendo miracoli.

E la Ferrari? Ad Imola Hamilton è arrivato ai piedi del podio ma i risultati della Rossa sono estemporanei, come la vittoria di Hamilton nella Sprint in Cina oppure il podio di Leclerc in Arabia Saudita. Al momento la Ferrari è probabilmente la quarta forza del Mondiale, alle spalle anche della Mercedes, più continua nei risultati e sicuramente più ficcante nelle qualifiche, uno dei talloni d’Achille della SF-25.

Insomma, con queste premesse, sembra davvero difficile che si possano ottenere risultati all’altezza già in questa stagione, l’ultima prima del profondo cambio di regolamento. Non una bella notizia per i tifosi della Ferrari che aspettano da 18 anni ormai il titolo mondiale e sembra che anche quest’anno non arriverà.

Nel frattempo il circus si prepara ad uno dei Gran Premi più iconici e storici, con più glamour. Arriva infatti il tempo di Montecarlo una gara che non è mai uguale alle altre, che fa decisamente storia a sé. Ed in vista del circuito cittadino per eccellenza, per avvivare la gara la direzione ha deciso di cambiare il regolamento.

Nell’edizione del 2025, quindi, i piloti dovranno effettuare almeno due soste ai box. Una scelta dovuta dopo quanto accaduto l’anno scorso, con i piloti che smarcarono l’obbligo del pit stop già al primo giro, in occasione della bandiera rossa esposta. La F1 Commission ha quindi così deciso.

Nel comunicato ufficiale si legge come ogni pilota debba “utilizzare tre set diversi di pneumatici con due diverse specifiche di slick, di cui almeno una dev’essere tra le specifiche obbligatorie da asciutto hard o medium“. Il tutto, ovviamente, se non siano state utilizzate gomme intermedie oppure da bagnato estremo.

In caso non venisse osservata questa regola, vi sarà la squalifica del pilota a meno che la gara non venga sospesa senza possibilità di ripresa: in questo caso, 30 i secondi di penalità se il pilota non abbia usato almeno tre set di pneumatici durante la gara oppure due slick.