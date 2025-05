L’ex capitano e numero dieci della Juventus, Alessandro Del Piero, è diventato allenatore, scatenando i sogni e le aspettative dei suoi ex tifosi che lo vorrebbero sulla panchina bianconera.

Alessandro Del Piero è diventato allenatore. L’ex capitano e numero dieci della Juventus ha conseguito la licenza Uefa Pro, il massimo grado per gli allenatori di calcio, dopo aver sostenuto l’esame con discussione della tesi a Coverciano.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Le parole di Del Piero

L’annuncio è arrivato direttamente dallo stesso ex bianconero attraverso il suo profilo Instagram: “Da oggi potete anche chiamarmi ‘Mister’… – si legge – “Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo. E un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell’allenatore”.

Il sogno dei tifosi

E il post è stato subito preso d’assalto da tanti tifosi della Juventus, con frasi quali “Ti aspettiamo in panchina”, oppure “Ho un sogno”. E c’è persino chi ha immaginato una coppia con “Antonio Conte allenatore e Del Piero vice”.