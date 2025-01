A pochi giorni dall’inizio dell’Australian Open 2025, Jannik Sinner ha parlato in occasione del Media Day, toccando vari temi tra cui le sue sensazioni a un anno dalla storica vittoria: “Il ricordo di quello che è successo dodici mesi fa rimarrà per sempre nella mia testa. Sono contento di essere nuovamente in un posto speciale come Melbourne. Non so come andranno le cose quest’anno, ma sono curioso di sapere cosa mi dirà questo torneo“.

Sul suo processo di maturazione, invece: “Il 2024 è stato l’anno delle prime volte: gli Slam, il numero uno al mondo ma non solo. Avrei potuto gestire meglio alcune situazioni, ma a 23 anni non sempre sai quali cose sono quelle giuste da fare. Posso dire di aver imparato tanto e mi auguro di riuscire a gestire meglio determinate situazioni fuori dal campo. Obiettivi? Non mancano, a partire dagli altri due Slam“.

Sinner ha poi fatto chiarezza anche sulla sua programmazione e sulla sua scelta di non giocare alcun torneo prima dell’Australian Open, cominciando il suo 2025 direttamente a Melbourne: “Ho chiuso la scorsa stagione con la Coppa Davis a fine novembre. Il tempo per riposare e resettare non è tanto, perciò ho deciso di giocare come primo torneo l’Australian Open“.

La risposta a Kyrgios

Non poteva poi mancare una domanda sul caso Clostebol: “Ovviamente penso a quello che è successo. Mentirei se dicessi il contrario oppure che è qualcosa che ho dimenticato. Ormai da mesi mi accompagna, tuttavia siamo in una fase in cui non si sanno molte cose. Sono io il primo a non saperne tanto più di voi“. Infine, sulle dichiarazioni di Nick Kyrgios: “Non voglio commentare quello che dicono lui o gli altri giocatori. Io so come sono andate le cose e di non aver fatto nulla di male: se sono ancora qui e sto ancora giocando questo è il motivo. Per me ciò che conta davvero è avere al mio fianco le persone che mi vogliono bene“.

Quando esordisce Sinner?

Il debutto di Jannik Sinner all’Australian Open 2025 è previsto per la giornata di lunedì 13 gennaio. Il numero 1 al mondo affronterà al primo turno il cileno Nicolas Jarry, verosimilmente sulla Rod Laver Arena. Non è stato ancora comunicato l’orario del match.

Come vedere l’Australian Open in tv

La copertura televisiva del primo Slam stagionale sarà offerta da Eurosport ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 del bouquet Sky); i due canali lineari sono anche visibili in streaming inoltre disponibile tramite le piattaforme NOW, Sky Go e Dazn. Per seguire integralmente tutto il torneo, senza perdersi neanche un incontro, con la possibilità anche dell’on-demand, c’è la piattaforma Discovery+. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul torneo, dirette testuali, news, highlights e dichiarazioni dei protagonisti da Melbourne.

Il tabellone di Sinner verso la finale

PARTE ALTA

(1) Sinner vs Jarry

(WC) Schoolkate vs Daniel

Giron vs Hanfmann

Etcheverry vs (32) Cobolli

(18) Hurkacz vs Griekspoor

Kecmanovic vs Lajovic

Berrettini vs Norrie

Z. Zhang vs (13) Rune

(11) Tsitsipas vs Michelsen

(WC) McCabe vs (Q) Landaluce

Diallo vs Nardi

Mannarino vs (19) Khachanov

(31) Cerundolo vs Bublik

Diaz Acosta vs Bergs

(Q) Boyer vs Coria

van de Zandschulp vs (8) de Minaur

(4) Fritz vs Brooksby

Coric vs (Q) Garin

Comesana vs Altmaier

Monfils vs (30) Mpetshi Perricard

(21) Shelton vs Nakashima

Carreno Busta vs (Q) Majchrzak

Bautista Agut vs Shapovalov

Arnaldi vs (16) Musetti

(9) Rublev vs (Q) Fonseca

Sonego vs (WC) Wawrinka

Seyboth Wild vs Marozsan

Rinderknech vs (17) Tiafoe

(25) Popyrin vs Moutet

Hijikata vs (Q) Krueger

Ugo Carabelli vs (Q) Tien

(WC) Samrej vs (5) Medvedev