Sinner non ha sbagliato all’esordio di Halle e ha superato Hanfmann: il tedesco si è rivelato un avversario ostico, ma il n.1 non ha commesso errori.

Jannik Sinner alla prima di Halle, su erba, ha affrontato il tedesco Yannick Hanfman da campione in carica. Nonostante le difficoltà creato dall’avversario – soprattutto nel primo set – il n.1 del mondo ha tenuto sangue e mente freddi e non ha commesso errori.

Sinner supera Hanfman e avanza ad Halle: il punteggio

Jannik Sinner ha superato il numero 138 del mondo con il punteggio di 7-5, 6-3. Nel primo set, il tedesco l’ha messo in difficoltà con il suo servizio e con giocate impeccabili ma l’italiano è riuscito comunque a portarsi a casa il risultato prima di accelerare e chiudere con il secondo.

Il Roland Garros è alle spalle. Sinner in un’ora e mezza di gioco, a maggior ragione grazie a 10 ace messi a segno, si è così qualificato al 2° turno ad Halle dove affronterà Sascha Bublik. Nei cinque incontri precedenti, l’azzurro se ne è aggiudicati quattro ma non per questo potrà avere cali di attenzione. In vista di Wimbledon tutto dovrà essere affinato (anche) su erba.