L’atleta bolognese di origini camerunesi Pamela Noutcho Sawa è ufficialmente al 1° posto nel ranking mondiale IBF dei pesi leggeri.

L’atleta bolognese di origini camerunesi, della Bolognina Boxe, palestra popolare con sede nel rione nord del capoluogo emiliano, che lavora anche come infermiera, corona così un’ascesa che, in questi anni, l’ha vista prima laurearsi campionessa italiana nel 2021 e poi, a ottobre dell’anno scorso, vincere il titolo europeo.

“Un traguardo straordinario che riempie d’orgoglio tutta la Federazione pugilistica italiana. Perché dietro a questa notizia c’è molto più di un numero in classifica: c’è una storia di coraggio, di fatica, di fede nei propri sogni – ha commentato la vicepresidente Fpi Mariangela Verna – C’è una ragazza che non ha mai smesso di crederci, anche quando sembrava difficile. Una donna che ha scelto di salire sul ring ogni giorno, con il cuore prima ancora che con i guantoni. Pamela rappresenta un’Italia che combatte con determinazione, eleganza e rispetto. È il volto di un pugilato che cresce, che include, che parla anche al femminile. È un modello per tante giovani che si avvicinano al ring con sogni grandi e cuore aperto”.