Tottenham, Fabio Paratici si è dimesso: il comunicato ufficiale del club

Attraverso una nota ufficiale, il Tottenham ha comunicato la decisione di Fabio Paratici di dimettersi dal suo incarico. L’ex dirigente della Juventus, il cui ricorso è stato respinto dalla FIGC e dunque sarà inibito da tutti i campionati, ha scelto di lasciare il club con effetto immediato al fine di concentrarsi sulla sua posizione giuridica. Di seguito il comunicato integrale.

“Il ricorso di Fabio Paratici contro il divieto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) su alcune attività legate al calcio non ha avuto esito positivo. La FIFA ha deciso di estendere il divieto in tutto il mondo e, mentre continua ad esserci una disputa sulla portata e l’estensione del divieto, l’attuale divieto mondiale impedisce a Fabio di adempiere ai suoi doveri di nostro amministratore delegato del calcio. Fabio ha quindi preso la decisione di dimettersi dal suo incarico presso il Club con effetto immediato per concentrarsi sulla sua posizione legale rispetto alle sentenze FIGC e FIFA.

Daniel Levy, Presidente: “Questo è stato un periodo stressante per Fabio e la sua famiglia. Volevamo assicurarci di consentire il rispetto del giusto processo. Fabio è un uomo che vive e respira il calcio, gli auguriamo ogni bene. Come sottolineato nei nostri risultati di fine anno, abbiamo iniziato diversi mesi fa a ristrutturare le nostre operazioni calcistiche e la scorsa settimana abbiamo annunciato la nomina di Scott Munn come Chief Football Officer a capo di tutti i dipartimenti. Continueremo a rafforzare le nostre funzioni calcistiche nei prossimi mesi” si legge.