Jannik Sinner non sta vivendo un momento semplice e Carlos Alcaraz lo sa bene, ma lo spagnolo chiede tempo per l’altoatesino.

Tra meno di 10 giorni Londra tornerà ad essere la capitale del tennis con il terzo Slam di questo 2025. Wimbledon è la competizione più antica e affascinante di questo sport e i vari protagonisti del panorama attuale non vedono l’ora di poter scendere sul prato verde.

Jannik Sinner sarà chiamato a dare il massimo per arrivare infondo alla competizione, molto probabilmente ancora contro Alcaraz. Lo spagnolo è il campione in carica ed è sicuramente l’uomo più in forma del momento. Dopo aver vinto gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, infatti, il numero due al mondo è pronto a conquistare anche la finale al Queen’s. Oggi la semifinale contro Bautista Agut. Nel frattempo, ha speso qualche parola per il momento che sta passando Sinner.

Alcaraz, tutto il rispetto per Sinner: “È stata dura per lui, ma è normale”

Se dopo la vittoria dello Slam di Parigi Alcaraz non ha alcuna intenzione di fermarsi, per Sinner la sconfitta ha pesato più del previsto. Dal tennista altoatesino ci si aspettava una bella risposta nell’ATP di Halle, ma il percorso si è interrotto già agli ottavi di finale. È stato Bublik ad avere la meglio e a conquistare il pass per i quarti.

Alcaraz sa cosa vuol dire perdere e per questo comprende a pieno le emozioni di Sinner. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Sono onesto, è stata dura per lui. Quanto tempo ci vuole per riprendersi dopo una sconfitta così bruciante? Dipende dalle partite. Io ne ho perse tante anche molto lunghe ma sono sempre uscito a testa alta. Altre sconfitte, invece, sono state difficili da superare. So che per Sinner è stata dura mentalmente dopo Parigi, è normale che sia così. Per esperienza personale, mi ci sono voluti tre o quattro giorni per riprendermi mentalmente dopo simili batoste“.