L’Inter affronta gli Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club 2025, in una sfida che ha già il sapore della gara da dentro o fuori: ecco tutti i modi per poterla seguire.

Torna in campo l’Inter al Mondiale per club 2025. Dopo il pareggio nella prima giornata, la squadra di Christian Chivu si trova di fronte già a una gara da non poter sbagliare, con la vittoria come unico obiettivo possibile per poter continuare il percorso nella competizione statunitense.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

L’avversario di turno saranno i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, che, dal canto loro, vorranno riscattare la sconfitta contro gli argentini del River Plate. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Inter-Urawa Reds, orario e probabili formazioni

Inter-Urawa Reds si giocherà oggi, sabato 21 giugno, alle 21 ora italiana. Ecco le probabili formazioni della partita:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Esposito. All. Chivu.

Urawa Reds (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Yasui, Gustafson; Kaneko, Watanabe, Matheus Savio; Matsuo. All. Skorza.

Inter-Urawa Reds, dove vederla

Inter-Urawa Red Diamonds sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5, ma anche in streaming su Dazn (con abbonamento) e Mediaset Play.