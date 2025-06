Con quella del MotoGp del Mugello, Marc Marquez firma la sua centesima pole position, in tutte le classi. Al suo fianco Pecco Bagnaia, terzo Alex Marquez.

Con il tempo di 1’44″169, Marc Marquez conquista la pole position del Gran Premio d’Italia, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito del Mugello.

Si tratta della pole numero 100 in carriera in tutte le classi (la sesta dell’annata, al 72esima in MotoGP). Secondo a 0″059 Francesco Bagnaia (Ducati), appena davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini), terzo a 0″083.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP D’ITALIA

1^ fila

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’44″169, alla velocità media di 181.2 km/h

2. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’44″228

3. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini in 1’44″252

2^ fila

4. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’44″411

5. Maverick Vinales (Esp) Ktm Tech3 in 1’44″514

6. Franco Morbidelli (Ita) Ducati VR46 in 1’44″568

3^ fila

7. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 in 1’44″723

8. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’44″780

9. Alex Rins (Esp) Yamaha in 1’44″844

4^ fila

10. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’44″899

11. Raul Fernandez (Esp) Aprilia Trackhouse in 1’44″995

12. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini in 1’45″199